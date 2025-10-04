Città in ostaggio dei violenti | il centrodestra punta il dito contro Lepore
Dura reazione del centrodestra bolognese e nazionale dopo i blocchi autostradali e tangenziali, lo sciopero e le manifestazioni pro-Palestina. “Tutti hanno il diritto di manifestare, ma nessuno ha il diritto di ledere i diritti altrui”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Manifestazioni per Hamas, Italia ostaggio dei violenti: Salvini accusa la Cgil di guerra politica, il Pd resta in silenzio Trenta agenti feriti, autostrade e treni bloccati, città in tilt.
"#Trieste non può essere ostaggio di proteste violente. La pace richiede responsabilità e rispetto della legalità. Gli scontri vanno condannati: non aiutano dialogo, creano solo disagi ai cittadini". Così @Pier_Roberti su manifestazioni #ProPal in città
"Città in ostaggio dei violenti": il centrodestra punta il dito contro Lepore - Dopo il caos sulle tangenziali, pioggia di accuse sulla sinistra ideologica che armerebbe i centri sociali: "Il sindaco si assuma le sue responsabilità"