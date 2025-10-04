Sesto San Giovanni, 4 ottobre 2025 – Una nuova fase dei lavori per la “Città della Salute e della Ricerca”, che sorgerà nell’area delle ex acciaierie Falck a Sesto. La svolta arriva innanzitutto dall’adeguamento dei costi e relativo via libera dalla Regione, per il quale si attende la formalizzazione da parte di Aria (Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquist). Un passaggio non scontato visto che il contratto di concessione è praticamente raddoppiato, passando dai 280 milioni (costi stimati nel 2020), agli attuali 560 milioni. “Aggiornamento reso necessario dagli aumenti dei prezzi dei materiali registrati dopo la pandemia e aggravati dalla crisi internazionale legata al conflitto russo-ucraino”, ha spiegato Enzo Reggiani, presidente di Cisar, la società responsabile del maxi intervento, partecipata da Condotte 1880 (famiglia Mainetti) con la maggioranza relativa, Finso (Fincantieri), Italiana Costruzioni ed Edison Next. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Città della Salute: ok all’adeguamento dei costi. E ora si punta a chiudere i lavori nel 2026