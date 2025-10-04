Città della Salute a Sesto sfida lampo | completare i cantieri in 12 mesi
L’entusiasmo per il futuro della sanità lombarda si trasforma in cantieri concreti: la Città della salute e della ricerca, che sorgerà sulle storiche ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, entrerà presto nella fase decisiva di costruzione, con l’ambizioso traguardo di vederne completate le strutture principali in meno di dodici mesi. Una nuova vita per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: citt - salute
