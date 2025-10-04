Città amiche di bambini e adolescenti Macerata capofila arrivano i fondi

Il Comune di Macerata diventa ente capofila provinciale e si aggiudica un finanziamento di 10mila euro per il sostegno a progetti che promuovano la rete delle città amiche dei bambini e degli adolescenti. "Questo finanziamento ci permetterà di attivare nuovi percorsi educativi, partecipativi e inclusivi, rafforzando il nostro ruolo all'interno della rete regionale – dichiara l'assessore all'istruzione Katiuscia Cassetta –. L'esperienza maturata in questi ultimi anni ha premiato il nostro operato che ha l'obiettivo di rendere Macerata sempre più sostenibile, inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni.

