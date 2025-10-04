Città amiche di bambini e adolescenti Macerata capofila arrivano i fondi

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Macerata diventa ente capofila provinciale e si aggiudica un finanziamento di 10mila euro per il sostegno a progetti che promuovano la rete delle città amiche dei bambini e degli adolescenti. "Questo finanziamento ci permetterà di attivare nuovi percorsi educativi, partecipativi e inclusivi, rafforzando il nostro ruolo all’interno della rete regionale – dichiara l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta –. L’esperienza maturata in questi ultimi anni ha premiato il nostro operato che ha l’obiettivo di rendere Macerata sempre più sostenibile, inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

citt224 amiche di bambini e adolescenti macerata capofila arrivano i fondi

© Ilrestodelcarlino.it - Città amiche di bambini e adolescenti. Macerata capofila, arrivano i fondi

In questa notizia si parla di: citt - amiche

citt224 amiche bambini adolescentiCittà amiche di bambini e adolescenti. Macerata capofila, arrivano i fondi - Il Comune di Macerata diventa ente capofila provinciale e si aggiudica un finanziamento di 10mila euro per il sostegno a progetti che promuovano la rete delle città amiche dei bambini e degli adolesce ... Si legge su msn.com

Adesione di Altopascio alle ”Città amiche dei bambini e degli adolescenti” - Il Comune di Altopascio aderisce al programma "Città amiche dei bambini e degli adolescenti" dell'Unicef, creando un organismo per supportare l'elaborazione di politiche di promozione e tutela dei ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Amiche Bambini Adolescenti