Cisgiordania le ruspe israeliane contro la guest house di Operazione Colombia | Fa parte del piano di pulizia etnica

“Entro la metà del mese la nostra guest house rischia di essere demolita. Lo ha deciso la Corte suprema israeliana. Ad At-Tuwani, in Cisgiordania, ci stanno continuando a colpire”. A lanciare un sos alla comunità internazionale è “ Operazione Colomba ”, il corpo nonviolento di pace nato grazie all’Associazione comunità “Papa Giovanni XXIII”. Il punto di ritrovo nevralgico per la comunità palestinese della zona, nonché luogo che dal 2021 ha accolto numerosi attivisti, giornalisti e delegazioni istituzionali da tutto il mondo, rischia di essere distrutto dalle ruspe in pochi giorni. Il 29 settembre scorso, infatti, la Corte suprema israeliana ha respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione ordinando l’intervento dell’Idf entro due settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, le ruspe israeliane contro la guest house di Operazione Colombia: “Fa parte del piano di pulizia etnica”

In questa notizia si parla di: cisgiordania - ruspe

Un Ulivo di persone, un Ulivo umano dipinto su 40 metri quadri di muro a Tuwani, nella regione di Masafer Yatta, in Cisgiordania. Un muro che le ruspe dei coloni abbatteranno, nel giro di quindici giorni perché così ha deciso proprio in questi giorni il Tribunal - facebook.com Vai su Facebook

