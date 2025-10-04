CIRP CIR 2RM e CIR R1 2026 | ecco cosa cambia
Nel quadro del riordino generale, vengono soppressi i titoli specifici di CIRP 2RM e CIRP Under 25, con l’obiettivo di semplificare la struttura del campionato e concentrare i riconoscimenti su categorie principali e più rappresentative. Verrà eliminata l’iscrizione gratuita alla gara successiva per il vincitore del rally precedente, non gradita agli organizzatori ma di sollievo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: cirp - cosa
CIR – Luca Panzani e Francesco Pinelli all’assalto del Tricolore 2RM - Ormai manca sempre meno al via del Campionato Italiano Rally 2019, tra i piloti al lavoro per poterci essere troviamo anche il lucchese Luca Panzani, che sta mettendo a posto i pezzi di un difficile ... Da rallyssimo.it
Peugeot torna in testa nel Cir 2RM con i fratelli Nucita - ROMA (ITALPRESS) – E’ stato un rally alquanto complicato per l’equipaggio ufficiale Peugeot a bordo della Nuova 208 Rally 4. Riporta italpress.com