CIRP CIR 2RM e CIR R1 2026 | ecco cosa cambia

Nel quadro del riordino generale, vengono soppressi i titoli specifici di CIRP 2RM e CIRP Under 25, con l’obiettivo di semplificare la struttura del campionato e concentrare i riconoscimenti su categorie principali e più rappresentative. Verrà eliminata l’iscrizione gratuita alla gara successiva per il vincitore del rally precedente, non gradita agli organizzatori ma di sollievo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news