Cipriani | Ci speravamo che i tifosi venissero ad Alessandria

"Ci speravamo con tutto il cuore che i tifosi potessero venire ad Alessandria per sostenerci nella partita contro la Juventus Next Gen ". Nel dibattito che in questi giorni ha animato il popolo dei tifosi giallorossi, si è inserito ieri anche il presidente Ignazio Cipriani che, sul web, ha esternato il proprio pensiero su un tema molto dibattuto. La questione è nota. Gli ultras della Mero hanno deciso di disertare la trasferta di domani, in segno di protesta contro le ‘ squadre B ’ dei grandi club, emblema di un calcio malato, che – come si legge nel loro comunicato – toglie spazio a città e tifoserie vere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

