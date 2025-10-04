Cinzia Pinna le auto di Emanuele Ragnedda e Luca Franciosi ispezionate col luminol per le tracce di sangue | sequestrati diversi oggetti

Continuano le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Sardegna, e ritrovata morta dopo più di dieci giorni nel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cinzia Pinna, le auto di Emanuele Ragnedda e Luca Franciosi ispezionate col luminol per le tracce di sangue: sequestrati diversi oggetti

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna: accertamenti anche sulla barca dell’imprenditore e sul veicolo del giardiniere lombardo - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Pinna rifiutò l’ambulanza, era senza casa e lavoro: Ragnedda la portò a Conca Entosa e le offrì alcol e cocaina - X Vai su X

Cinzia Pinna, le auto di Emanuele Ragnedda e Luca Franciosi ispezionate col luminol per le tracce di sangue: sequestrati diversi oggetti - Continuano le indagini sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre a Palau, in Sardegna, e ritrovata morta dopo più di dieci giorni nel terreno di ... Secondo leggo.it

Nell’auto di Ragnedda gli oggetti di Cinzia Pinna, l’inchiesta si allarga: feste a Conca Entosa dopo l’omicidio - Lunedì nuovo sopralluogo, l’assassino: «Pronto a tornare lì e a rilasciare nuove dichiarazioni» ... Secondo msn.com