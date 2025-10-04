Cinque allievi in sfida le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2025
Tutto è pronto per la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 2 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 6 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento ricco di performance, tantissimi ospiti e, soprattutto, inizieremo a conoscere e scoprire il talento dei nuovi protagonisti di questa edizione. L’obiettivo degli allievi della scuola più famosa della televisione italiana è soltanto uno: esibirsi a centro studio con diverse prove di ballo e canto per la maglia che garantirebbe loro - almeno per il momento - la lunga corsa verso il serale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cinque - allievi
Arrivati in provincia di Pavia cinque marescialli allievi dei carabinieri
Amici 25, anticipazioni seconda puntata (domenica 5 ottobre 2025): Paola Turci e Ilary Blasi giudici di canto, cinque allievi a rischio
Amici 25, anticipazioni puntata del 5 ottobre: cinque allievi già a rischio eliminazione
#Amici25, anticipazioni seconda puntata: Paola Turci e Ilary Blasi giudici di canto Cinque allievi già a rischio eliminazione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di domenica 5 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
5 allievi in sfida: Michele, Flavia, Frasa, Anna e Matilde. #Amici25 News completa di @SuperGuidaTV: https://dag0.short.gy/eFKIEe - X Vai su X
Cinque allievi in sfida, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025 - Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento ... Da ilgiornale.it
Anticipazioni Amici 25 del 2/10/2025: cinque allievi finiscono in sfida: ecco chi sono - Ecco da Superguida TV cosa è successo nella registrazione appena terminata di Amici Di Maria De Filippi e cosa accadrà nella puntat ... Riporta isaechia.it