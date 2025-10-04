Tutto è pronto per la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 2 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 6 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento ricco di performance, tantissimi ospiti e, soprattutto, inizieremo a conoscere e scoprire il talento dei nuovi protagonisti di questa edizione. L’obiettivo degli allievi della scuola più famosa della televisione italiana è soltanto uno: esibirsi a centro studio con diverse prove di ballo e canto per la maglia che garantirebbe loro - almeno per il momento - la lunga corsa verso il serale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinque allievi in sfida, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025