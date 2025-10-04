Cinquant’anni fa sparì il nero dalla divisa dei portieri | Dino Zoff scelse il verde pisello Secolo XIX
Il 5 ottobre, domani, non è un giorno qualsiasi per il calcio italiano. È quello che ne ha cambiato i colori per sempre e domani saranno passati 50 anni da “quel” 5 ottobre 1975. Prima giornata del campionato di Serie A, seconda di quello di Serie B, e prima giornata del divieto per i portieri di vestirsi di nero. Lo ricorda un articolo di Damiano Basso sul Secolo XIX. Fine di un mito: il ragno nero Fabio Cudicini. Una decisione assunta dieci giorni prima a Viareggio dalla riunione degli arbitri in vista dell’inizio del campionato, per evitare i conflitti cromatici del nero su nero che potevano generare errori e confusione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
