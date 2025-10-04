Cinigiano lo scontro e lo schianto contro un cipresso | 83enne muore nell’incidente sulla provinciale

Un nuovo incidente mortale sulla provinciale del Cipressino: cosa è accaduto a Cinigiano?. Ancora una tragedia sulle strade della Maremma. Nella mattinata di sabato, poco prima delle 9, un violento scontro tra due auto sulla strada provinciale del Cipressino, nei pressi di Cinigiano, ha spezzato la vita di un uomo di 83 anni e ferito altre due persone. L’incidente è avvenuto in località Santa Rita, all’altezza del bivio con la provinciale 51 che conduce a Castel del Piano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Grosseto, la vittima viaggiava come passeggero sull’auto guidata dal figlio, un uomo di 56 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

