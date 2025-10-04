Cinghiale investito lungo via Sferracavalli | scattano i controlli per la peste suina
Nella serata di venerdì è stato rinvenuto un nuovo esemplare di cinghiale investito lungo via Sferracavalli. L’Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana (ANSMI), poco fa, in collaborazione con i veterinari dell’emergenza peste suina africana della Regione Lazio, coadiuvati dalla Polizia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
