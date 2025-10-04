Cina | vacanza della Giornata nazionale innesca accelerazione del turismo culturale
La vacanza della Giornata nazionale e della Festa di meta’ autunno in Cina ha attirato milioni di visitatori verso le mete culturali di tutto il Paese. Storia, tradizione e creativita’ sono pienamente in mostra. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658217365821732025-10-04cina-vacanza-della-giornata-nazionale-innesca-accelerazione-del-turismo-culturale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - vacanza
Giovani talenti in vacanza. Dalla Cina e New York fanno vibrare archi e cuori
Cambia la vacanza tradizionale e premia l'offerta dell'Umbria. Boom di turisti a luglio: +24%. Dalla Cina flussi sopra la media
Spa che meritano una vacanza: dalla Costa Azzurra alla Cina
Festa nazionale cinese: prenotazioni di viaggi in entrata e in uscita in aumento In Cina, la "super vacanza" di 8 giorni formatasi quest'anno dalla combinazione della Festa di Metà Autunno e della Festa Nazionale ha completamente acceso l'entusiasmo della - facebook.com Vai su Facebook
Cina: in corso vacanze per Giornata nazionale, Festa di meta’ autunno - Dei turisti fanno una crociera in barca per ammirare il panorama notturno lungo il fiume Qiantang a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello ... Scrive romadailynews.it
Cina: iniziata corsa ai viaggi durante vacanze per Giornata nazionale - Dei passeggeri fotografati alla Taizhou Railway Station, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 29 settembre 2025. Segnala romadailynews.it