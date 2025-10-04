Cina | vacanza della Giornata nazionale innesca accelerazione del turismo culturale

Romadailynews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vacanza della Giornata nazionale e della Festa di meta’ autunno in Cina ha attirato milioni di visitatori verso le mete culturali di tutto il Paese. Storia, tradizione e creativita’ sono pienamente in mostra. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658217365821732025-10-04cina-vacanza-della-giornata-nazionale-innesca-accelerazione-del-turismo-culturale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina vacanza della giornata nazionale innesca accelerazione del turismo culturale

© Romadailynews.it - Cina: vacanza della Giornata nazionale innesca accelerazione del turismo culturale

In questa notizia si parla di: cina - vacanza

Giovani talenti in vacanza. Dalla Cina e New York fanno vibrare archi e cuori

Cambia la vacanza tradizionale e premia l'offerta dell'Umbria. Boom di turisti a luglio: +24%. Dalla Cina flussi sopra la media

Spa che meritano una vacanza: dalla Costa Azzurra alla Cina

Cina: in corso vacanze per Giornata nazionale, Festa di meta’ autunno - Dei turisti fanno una crociera in barca per ammirare il panorama notturno lungo il fiume Qiantang a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello ... Scrive romadailynews.it

cina vacanza giornata nazionaleCina: iniziata corsa ai viaggi durante vacanze per Giornata nazionale - Dei passeggeri fotografati alla Taizhou Railway Station, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 29 settembre 2025. Segnala romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Vacanza Giornata Nazionale