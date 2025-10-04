Cina | vacanza della Giornata nazionale innesca accelerazione del turismo culturale

La vacanza della Giornata nazionale e della Festa di meta’ autunno in Cina ha attirato milioni di visitatori verso le mete culturali di tutto il Paese. Storia, tradizione e creativita’ sono pienamente in mostra. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658217365821732025-10-04cina-vacanza-della-giornata-nazionale-innesca-accelerazione-del-turismo-culturale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

