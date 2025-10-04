Cina | turismo presso il Museo del Palazzo a Pechino

Turisti visitano il Museo del Palazzo a Pechino, capitale della Cina, il 3 ottobre 2025. Quest’anno ricorre il centenario della fondazione del Museo del Palazzo cinese, noto anche come Citta’ Proibita. La Citta’ Proibita, costruita tra il 1406 e il 1420, fu un tempo i palazzi imperiali delle dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912). E’ un patrimonio culturale mondiale iscritto dall’UNESCO e possiede una delle strutture lignee antiche piu’ grandi e integre del mondo. Il Museo del Palazzo e’ stato istituito nel 1925 sulla base dell’ex complesso imperiale. Storicamente inaccessibile come residenza imperiale, la Citta’ Proibita e’ oggi uno dei musei piu’ visitati della Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

