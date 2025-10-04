Cina | turismo presso il Museo del Palazzo a Pechino
Turisti visitano il Museo del Palazzo a Pechino, capitale della Cina, il 3 ottobre 2025. Quest’anno ricorre il centenario della fondazione del Museo del Palazzo cinese, noto anche come Citta’ Proibita. La Citta’ Proibita, costruita tra il 1406 e il 1420, fu un tempo i palazzi imperiali delle dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912). E’ un patrimonio culturale mondiale iscritto dall’UNESCO e possiede una delle strutture lignee antiche piu’ grandi e integre del mondo. Il Museo del Palazzo e’ stato istituito nel 1925 sulla base dell’ex complesso imperiale. Storicamente inaccessibile come residenza imperiale, la Citta’ Proibita e’ oggi uno dei musei piu’ visitati della Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - turismo
Cina: Xizang registra costante crescita del turismo a gen-giu
Cina: Jiangxi, Jingdezhen hub di innovazione culturale e turismo
Cina: turismo estivo nello Yunnan
? Cina: industrie culturali generano 19,14 trilioni yuan! Turismo record: 3,29 miliardi viaggi domestici nella prima metà 2025 Musei con 1,5 miliardi visite ? 60%+ spettatori concerti viaggia tra città! #Cina #Turismo #Cultura #Economia - X Vai su X
PASQUA 2026 in CINA con TURISMO 85! Dal 02 al 15 aprile ti porteremo dalla Grande Muraglia alla Città Proibita, dall’Esercito di Terracotta al quartiere futuristico di Pudong a Shanghai. Un mix perfetto di tradizione, cultura, paesaggi unici e momenti indi - facebook.com Vai su Facebook
Cina: Museo del Palazzo di Pechino festeggia 100mo anniversario - Il Calice d'oro dell'eterna stabilita' esposto al Museo del Palazzo di Pechino, capitale della Cina, ieri 29 settembre 2025. Si legge su romadailynews.it
Un Genio senza confini. La Cina apre un museo nel nome di Leonardo - L’ambizione di Vanni: "Ci sarà una sala dedicata a Vinci e al nostro turismo". lanazione.it scrive