Cina | turismo della vacanza della Giornata nazionale a Chongqing

Questa foto scattata il 2 ottobre 2025 mostra uno spettacolo di luci con droni nella municipalita’ di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Turisti visitano l’area panoramica di Hongyadong nella municipalita’ di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 3 ottobre 2025. Turisti visitano un’area panoramica nella municipalita’ di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, l’1 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

