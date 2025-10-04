Cina | torte lunari in stile Huizhou per la Festa di meta’ autunno nell’Anhui
L’artigiano di pasticceria Cheng Guisheng prepara le “Torte lunari ai semi di sesamo in stile Huizhou” nella Via antica Wan’an della contea di Xiuning, nella citta’ di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 25 settembre 2025. Con l’avvicinarsi della Festa di meta’ autunno in Cina, nella Via antica Wan’an, l’artigiano tradizionale di pasticceria Huizhou Cheng Guisheng e la sua famiglia sono indaffarati nella produzione di torte lunari. Realizzano le “Torte lunari ai semi di sesamo in stile Huizhou” utilizzando metodi antichi, che comprendono fasi come la preparazione della pasta, la stesura dell’impasto, l’avvolgimento dei ripieni, la modellatura, la timbratura e la cottura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
