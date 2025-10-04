Cina | settore internet registra crescita costante del fatturato tra gennaio e agosto
Il settore internet della Cina ha registrato una solida crescita del fatturato aziendale nei primi otto mesi del 2025, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Da gennaio ad agosto, le principali aziende cinesi di internet e i relativi servizi hanno generato circa 1.290 miliardi di yuan (circa 181,46 miliardi di dollari) di fatturato aziendale, in aumento del 2,2% su base annua e con un tasso di crescita superiore di 0,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2025. I profitti cumulativi delle principali aziende di internet hanno raggiunto 106,3 miliardi di yuan durante questo periodo, in calo del 3,8% su base annua, con la flessione che si e’ ridotta di 4,5 punti percentuali rispetto alla prima meta’ dell’anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - settore
