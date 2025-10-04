Cina | meccanizzazione avanzata guida la raccolta del cotone nello Xinj

Lo Xinjiang, la piu’ grande area di coltivazione del cotone in Cina, e’ entrato quest’anno nella stagione della raccolta del cotone. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658188165818812025-10-04cina-meccanizzazione-avanzata-guida-la-raccolta-del-cotone-nello-xinj Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

