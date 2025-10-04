Cina | escursione per le medaglie competizione ecologica sul monte Wugong

Romadailynews.it | 4 ott 2025

Sul monte Wugong, in Cina, gli escursionisti stanno partecipando a una sfida ecologica: Raccogliere 60 bottiglie di plastica o 10 kg di rifiuti ï¿½’ guadagnare una medaglia da “Eroe ecologico”! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658188365818832025-10-04cina-escursione-per-le-medaglie-competizione-ecologica-sul-monte-wugong Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

