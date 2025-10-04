Ciclista urtato da un’auto finisce in ospedale | è in prognosi riservata

Tempo di lettura: < 1 minuto È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, un ciclista che questa mattina è stato urtato da un’autovettura nel comune di Ponte. Il ciclista, immediatamente soccorso, è stato trasportato in Ospedale San Pio a Benevento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Benevento per ricostruire la dinamica del sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ciclista urtato da un’auto finisce in ospedale: è in prognosi riservata

