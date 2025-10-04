Ciclista travolto e ucciso da un'auto nel Pavese | indagini in corso

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Valle Lomellina a Zeme (Pavia) a bordo della sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti la polstrada, i vigili del fuoco e i medici del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ciclista - travolto

