Ciclista di 46 anni travolto e ucciso nel Pavese | indagini in corso

L'incidente sulla provinciale tra Valle Lomellina e Zeme. Un ciclista di 46 anni ha perso tragicamente la vita nella serata di ieri, venerdì 3 ottobre, dopo essere stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale che collega Valle Lomellina a Zeme, in provincia di Pavia. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti Polstrada, vigili del fuoco e operatori del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. L'impatto e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 21:00 sulla strada statale 494, nei pressi di Valle Lomellina.

