Rigutino di Arezzo, 4 ottobre 2025 – Domani domenica 5 ottobre con partenza e arrivo a Rigutino si correrà il Giro delle Valli Aretine Juniores valido per il 20° Trofeo Butintoro, 12° Trofeo Mario Giaccherini. Organizzano il Comitato Sportivo Città di Arezzo e il Circolo Tennis Rigutino. Partenza alle 13,30, da percorrere 129 km. Sono iscritti 116 atleti tra cui quelli del Team Vangi Il Pirata con Giulio Degl'Innocenti in grande forma, vincitore di tre gare tra cui quella di martedì scorso a Rignano sull’Arno, il campione toscano Ballerini, Serangeli, Tarallo, Sgherri. la formazione della General System con Castro Castro, atleta della Costarica, a segno in due gare e che ha disputato i recenti mondiali, la Casano con l'azzurro Del Cucina che ha corso gli Europei, la Cps, la Giovani Giussanesi con Piva, la Monsummanese, l'Itala, il Team Franco Ballerini con Pascarella, la Sidermec, il Team Pieri, l'Italia Nuova, Mobilieri Ponsacco, Fortebraccio, Mastromarco Nibali, Fior di Grano, Trodica Morrovalle, Foligno, I corridori dopo il via andranno verso Olmo, poi Pieve al Toppo, Tegoleto, di nuovo Pieve al Toppo, Montagnano, Frassineto, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, Camucia, ascesa alla splendida Cortona, picchiata su Ossaia, quindi Camucia, Castiglion Fiorentino salendo nella parte alta, Vitiano, Rigutino, Olmo, Arezzo, quindi la salita dello Scopetone a 25 km dall'arrivo, discesa su Palazzo del Pero, la salita della Foce a meno 14 dall'arrivo, Castiglion Fiorentino, Vitiano e arrivo a Rigutino attorno alle 16,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: domenica il giro delle Valli Aretine