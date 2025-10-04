Cibo di strada il Festival è in onda Stand gara di pietanze e spettacoli

Buon appetito. Ieri mattina in piazza Almerici il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, insieme all’assessora regionale al commercio e al turismo Roberta Frisoni, alla consigliera Francesca Lucchi e a parte della giunta cittadina, ha tagliato il nastro del Festival Internazionale del Cibo di Strada, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni di vita. E di successi. La firma sulla manifestazione culinaria è di Confesercenti Ravenna Cesena e di Slow Food, che hanno saputo rendere il Festival un evento di primissimo piano nel calendario degli eventi del territorio, al quale sono seguiti molteplici tentativi (non riusciti) di imitazione in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

