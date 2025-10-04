Cibo di strada il Festival è in onda Stand gara di pietanze e spettacoli
Buon appetito. Ieri mattina in piazza Almerici il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, insieme all’assessora regionale al commercio e al turismo Roberta Frisoni, alla consigliera Francesca Lucchi e a parte della giunta cittadina, ha tagliato il nastro del Festival Internazionale del Cibo di Strada, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni di vita. E di successi. La firma sulla manifestazione culinaria è di Confesercenti Ravenna Cesena e di Slow Food, che hanno saputo rendere il Festival un evento di primissimo piano nel calendario degli eventi del territorio, al quale sono seguiti molteplici tentativi (non riusciti) di imitazione in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cibo - strada
Il Rolling Truck Street Food Festival ritorna a Dongo: tre giorni di cibo di strada italiano e internazionale
A Villadossola tre giorni di cibo di strada con Hop Hop Street Food
Week end di street food in Val Vigezzo: a Druogno torna il cibo di strada
La guida 2024 segnala i migliori interpreti del cibo di strada in Puglia - facebook.com Vai su Facebook
Cibo di strada, il Festival è in onda. Stand, gara di pietanze e spettacoli - Inaugurata la 25ª rassegna di Confesercenti e Slow Food dal sindaco Lattuca e dall’assessora regionale Frisoni. Lo riporta msn.com
Cesena, inaugurato in piazza Almerici il festival del Cibo di strada - Oggi alle 13 il taglio del nastro alla presenza delle autorità e degli organizzatori ... Come scrive corrierecesenate.it