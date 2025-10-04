CIAR 2026 | scordatevi la terra è tutto solo asfalto

Siamo venuti in possesso delle norme che il Commissario straordinario si accinge a firmare. Cambiano le tasse e le modalità di iscrizione alla serie. Ci sono più chilometri di PS nel CIAR, ma la lobby degli organizzatori di rally su asfalto ha vinto di nuovo e le due gare su terra inizialmente ipotizzate (tra queste . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

