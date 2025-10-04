Ciao Maschio affronta la gelosia con Alvise Rigo Tommassini e Kashanian

Davidemaggio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento questo pomeriggio,  sabato 4 ottobre, con  Nunzia De Girolamo  e il suo  Ciao Maschio, il programma del pomeriggio Rai 1 dedicato all’universo maschile. I maschi del 4 ottobre 2025. Ospiti della terza puntata: il coreografo  Luca Tommassini, l’ex atleta Alvise Rigo e Jonathan Kashanian.  Al centro, come sempre, sentimenti ed emozioni “al maschile”. In questa puntata, il tema affrontato sarà la gelosia. Non mancheranno le incursioni sul tema di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse.  In chiusura di programma, nello spazio dedicato alla promozione di un talento, arriverà la St. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio affronta la gelosia con Alvise Rigo, Tommassini e Kashanian

