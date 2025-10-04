Ci urlavano friends of Greta of my ass Il trattamento dei parlamentari italiani in Israele prima di tornare in Italia
«In aeroporto a Tel Aviv, al gate, da lontano alcuni passeggeri ci mostravano il dito medio. In aereo ci hanno urlato anche in inglese e in italiano. Frasi come ‘ friends of Greta of my ass ‘. In aeroporto ci hanno detto ‘ spero che vi prendano in ostaggio ‘ e ‘ dovevate tornare a nuoto ‘». Questo il racconto, a margine della conferenza stampa a Roma, all’agenzia La Presse, delle europarlamentari Benedetta Scuderi (Avs) e Annalisa Corrado (Pd) del volo di rimpatrio da Tel Aviv dopo il fermo della Flotilla. «Però un paio di membri dell’equipaggio, avendo capito che non avevamo mangiato da un po’ e che ci avevano sequestrato carte di credito e cellulari, ci hanno portato dei tarallini. 🔗 Leggi su Open.online
