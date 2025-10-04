Ci sono timori per il Serchio Serve prolungare l’argine a Diecimo

Lucca, 4 ottobre 2025 – “La realizzazione da parte del Genio Civile di Lucca di un nuovo argine è stata estremamente opportuna, ma rimane un tratto di 100-200 metri a valle della struttura su cui si potrebbe aprire una breccia molto pericolosa per la sicurezza idrica soprattutto dell’area industriale”. È questo il preoccupanete grido di allarme lanciato da Confindustria Toscana nord nel corso di Pianeta Festival, durante il quale ha fornito una anticipazione dello studio che riguarda il fiume Serchio commissionato dall’associazione di categoria alla società Orisha, con il coordinamento di Enio Paris, professore emerito di Idraulica dell’Università di Firenze e membro del Comitato tecnico-scientifico della Regione Toscana per i nuovi approcci alla riduzione del rischio idraulico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

