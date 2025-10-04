Ci guarda sempre Gerry Scotti sgambetto pesantissimo a Stefano De Martino

Caffeinamagazine.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida televisiva tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna non si gioca solo a colpi di share, ma anche di ironia e stoccate eleganti. La serata di ieri ha offerto un nuovo capitolo di questo duello gentile tra Rai e Mediaset, con un siparietto che ha scatenato il pubblico e riacceso il dibattito sui social. Protagonista, come spesso accade, Gerry Scotti, che durante la puntata del quiz di Canale 5 ha pronunciato una frase destinata a far discutere, tirando in ballo l’amico e “rivale” Amadeus. “Nomino Amadeus perché è risaputo che giornali e blog ricamano sulle rivalità fra noi che facciamo questo mestiere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guarda - gerry

Gerry Scotti lancia un’altra stoccata a Stefano De Martino: “Salutiamo Carlo Conti che ci guarda sempre”

Gerry Scotti e la frecciatina a Stefano De Martino: «Salutiamo Carlo Conti che ci guarda sempre» – Il video

Gerry Scotti lancia una nuova frecciata alla Rai durante la Ruota della Fortuna: "Salutiamo Carlo Conti che ci guarda"

guarda gerry scotti sgambettoGerry Scotti saluta Amadeus a La Ruota e lui replica: ancora una frecciata a De Martino - Gerry Scotti saluta Amadeus a “La Ruota della Fortuna”, la replica del conduttore su Instagram: “Lui è un mio amico dai tempi della radio” ... Riporta dilei.it

guarda gerry scotti sgambettoLa “vendetta” di Amadeus su Stefano De Martino, Gerry Scotti: “Lo saluto perché lui guarda La Ruota della Fortuna” - Amadeus, due anni dopo aver lasciato Affari Tuoi, ha partecipato anche lui alla guerra dell'access prime time, rilanciando il messaggio di Gerry Scotti ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Guarda Gerry Scotti Sgambetto