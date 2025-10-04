Chivu | Siamo stati dominanti aggressivi e ci siamo divertiti Dumfries? Giusto sia inc

L'allenatore nerazzurro commenta la vittoria 4-1 contro la Cremonese: "Mi ha fatto piacere vedere la squadra in campo, giocare bene e divertirsi. Sono felice per Bonny, per il gol e la prestazione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Siamo stati dominanti, aggressivi e ci siamo divertiti. Dumfries? Giusto sia inc..."

In questa notizia si parla di: chivu - siamo

Marotta in vista della nuova stagione: «Inter, siamo carichi e vogliamo vincere. Ecco perché abbiamo scelto Chivu»

Chivu: "Siamo pronti ad aprire un nuovo ciclo. Giocheremo più in verticale"

Chivu Inter, Marotta torna sulla scelta dell’allenatore: «In questi mesi sono state dette tante falsità! Non è un rincalzo, siamo orgogliosi di lui»

#Marotta a DAZN: "Scetticismo su #Chivu? Siamo abituati, abbiamo avuto coraggio. #SanSiro, ora inizia un percorso difficile" - X Vai su X

?Chivu: "Sofferto? Tolto il palo non abbiamo preso un tiro in porta, noi abbiamo creato mille occasioni. Ma esiste anche un avversario. Possiamo migliorare nel cinismo sotto porta, non credo esista squadra in Serie A che crea quanto noi. Anche oggi due pal - facebook.com Vai su Facebook

Chivu, Inter dominante con qualità e aggressività - Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Segnala ansa.it

Inter, Chivu: "Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo l'NFL" - Cristian Chivu, allenatore dell' Inter, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 4- Si legge su calciomercato.com