Chivu non sottovaluta la Cremonese la sconfitta del Milan è un’indizio | la convinzione del tecnico

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 dell’Inter per la gara di oggi. L’ Inter affronta la Cremonese oggi con una situazione di classifica sorprendente: entrambe le squadre hanno gli stessi punti, 9, a poche giornate dall’inizio del campionato. La squadra di Davide Nicola, reduce dalla vittoria contro il Milan alla prima di campionato, ha messo in mostra un avvio impressionante. Il Giornale sottolinea come la Cremonese di Davide Nicola abbia migliorato sensibilmente il proprio rendimento rispetto alla scorsa stagione (quando si trovava in Serie B), accumulando più punti nelle prime 5 partite di quest’anno rispetto all’intero girone di andata della stagione 2022-2023. 🔗 Leggi su Internews24.com

