Chivu non sottovaluta la Cremonese la sconfitta del Milan è un’indizio | la convinzione del tecnico
Inter News 24 dell’Inter per la gara di oggi. L’ Inter affronta la Cremonese oggi con una situazione di classifica sorprendente: entrambe le squadre hanno gli stessi punti, 9, a poche giornate dall’inizio del campionato. La squadra di Davide Nicola, reduce dalla vittoria contro il Milan alla prima di campionato, ha messo in mostra un avvio impressionante. Il Giornale sottolinea come la Cremonese di Davide Nicola abbia migliorato sensibilmente il proprio rendimento rispetto alla scorsa stagione (quando si trovava in Serie B), accumulando più punti nelle prime 5 partite di quest’anno rispetto all’intero girone di andata della stagione 2022-2023. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ventola: "La fortuna di Pio Esposito si chiama Cristian Chivu, che gli dà fiducia e lo aiuta tanto. Questo è un punto da non sottovalutare, perché con Inzaghi il ragazzo sarebbe stato mandato nuovamente in prestito o addirittura ceduto. Prima di Cagliari aveva g
Ventola: "Esposito è fortunato che ci sia Chivu, gli dà fiducia e aiuta tanto. È un punto da non sottovalutare, con Inzaghi sarebbe stato mandato in prestito o addirittura ceduto. Prima di Cagliari Esposito aveva già fatto buone prestazioni, ha risposto con il gol, or
Giornale – Inter, Chivu non sottovaluta la Cremonese: vittoria sul Milan da monito - Il focus sulla gara Inter questo pomeriggio al Meazza dove la squadra di Nicola ha già battuto i rossoneri all'esordio in campionato
Inter, Chivu: "C'è amarezza per la sconfitta con la Juve, ma arriva subito un'altra partita" - 3 in casa della Juventus, l'Inter ha subito la possibilità di rifarsi con l'esordio stagionale in Champions League.