Chivu non pensa a Juve Milan | Se la guarderò domani? No io guardo l’NFL… Il siparietto dopo Inter Cremonese
Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro la Cremonese in vista di Juve Milan di domani all’Allianz Stadium. Le parole. Dopo Inter Cremonese, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria per 4 a 1 nel match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn, in cui ha parlato anche di Juve Milan di domani sera all’Allianz Stadium. L’ATTEGGIAMENTO E LA CATTIVERIA DELL’INTER, QUESTA SQUADRA HA ANCORA FAME. IL GOL SUBITO UNA MACCHIA SULLA PARTITA – « Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto perché siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo avuto il piglio giusto, siamo stati aggressivi ma anche ordinati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - pensa
Luis Henrique Inter, Chivu pensa ad un nuovo ruolo: con Lookman possono cambiare i piani, l’idea
Lookman cambia l'Inter: Chivu pensa al tridente?
Calhanoglu trequartista dietro alla ThuLa? Chivu ci pensa e valuta il cambio modulo
.@SerieA | Le probabili formazioni di @Inter-@USCremones: Chivu pensa a Barella davanti alla difesa e Bonny al fianco di Lautaro - X Vai su X
Chivu: "Ancora con la formazione? Allora chiamo Nicola e gliela dico. Io mischio le carte in allenamento, oggi magari qualcuno era incazzato perché pensa di non giocare. E io li voglio incazzati. Non ho regole, a volte le ho dette il giorno prima, a volte la matti - facebook.com Vai su Facebook
Chivu non guarderà Juventus-Milan: “Ho la serata libera, ho la NFL da guardare” - Chivu è molto soddisfatto per la vittoria dell'Inter per 4- Da fanpage.it
Adani: «L’Inter deve aiutare Chivu, Juve che attacco, ma Napoli super» - L'ex giocatore e oggi commentatore Rai analizza la serie A: "Campionato equilibrato, ma non bello. Scrive panorama.it