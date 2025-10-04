Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro la Cremonese in vista di Juve Milan di domani all’Allianz Stadium. Le parole. Dopo Inter Cremonese, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria per 4 a 1 nel match valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn, in cui ha parlato anche di Juve Milan di domani sera all’Allianz Stadium. L’ATTEGGIAMENTO E LA CATTIVERIA DELL’INTER, QUESTA SQUADRA HA ANCORA FAME. IL GOL SUBITO UNA MACCHIA SULLA PARTITA – « Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto perché siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo avuto il piglio giusto, siamo stati aggressivi ma anche ordinati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chivu non pensa a Juve Milan: «Se la guarderò domani? No, io guardo l’NFL…». Il siparietto dopo Inter Cremonese