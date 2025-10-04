Chivu non pensa a Juve Milan | Se la guarderò domani? No io guardo l’NFL… Il siparietto dopo Inter Cremonese

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro la Cremonese in vista di Juve Milan di domani all’Allianz Stadium. Le parole. Dopo  Inter Cremonese, il tecnico nerazzurro  Cristian Chivu  ha commentato così la vittoria per 4 a 1 nel match valido per la 6^ giornata del campionato di  Serie A  202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Dazn, in cui ha parlato anche di Juve Milan di domani sera all’Allianz Stadium. L’ATTEGGIAMENTO E LA CATTIVERIA DELL’INTER, QUESTA SQUADRA HA ANCORA FAME. IL GOL SUBITO UNA MACCHIA SULLA PARTITA –  « Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto perché siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo avuto il piglio giusto, siamo stati aggressivi ma anche ordinati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chivu non pensa a juve milan se la guarder242 domani no io guardo l8217nfl8230 il siparietto dopo inter cremonese

© Juventusnews24.com - Chivu non pensa a Juve Milan: «Se la guarderò domani? No, io guardo l’NFL…». Il siparietto dopo Inter Cremonese

In questa notizia si parla di: chivu - pensa

Luis Henrique Inter, Chivu pensa ad un nuovo ruolo: con Lookman possono cambiare i piani, l’idea

Lookman cambia l'Inter: Chivu pensa al tridente?

Calhanoglu trequartista dietro alla ThuLa? Chivu ci pensa e valuta il cambio modulo

chivu pensa juve milanChivu non guarderà Juventus-Milan: “Ho la serata libera, ho la NFL da guardare” - Chivu è molto soddisfatto per la vittoria dell'Inter per 4- Da fanpage.it

Adani: «L’Inter deve aiutare Chivu, Juve che attacco, ma Napoli super» - L'ex giocatore e oggi commentatore Rai analizza la serie A: "Campionato equilibrato, ma non bello. Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Pensa Juve Milan