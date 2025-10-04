Chivu non imita Conte | scelta ben diversa che differenza con l’allenatore del Napoli

Spazionapoli.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore dell’Inter Chivu ha scelto di non imitare Conte, con una mossa ben diversa. L’Inter ha battutto per 4-0 la Cremonese con una prestazione super. I nerazzurri hanno lanciato un chiaro segnale anche al Napoli nell’ambito della lotta al titolo: dopo un inizio balbettante, la squadra sembra ora aver assorbito il cambio di allenatore. Cristian Chivu sembra, quindi, ora avere il pieno controllo della squadra dopo un inizio dove si addensavano anche voci fastidiose sul suo futuro. Fra le sue scelte, ce ne sta una che ha incuriosito anche i tifosi del Napoli e riguarda la gestione dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

chivu non imita conte scelta ben diversa che differenza con l8217allenatore del napoli

© Spazionapoli.it - Chivu non imita Conte: scelta ben diversa, che differenza con l’allenatore del Napoli

In questa notizia si parla di: chivu - imita

Chivu alla Inzaghi, Tudor alla scelta: chi contro il cliente più scomodo della Serie A - Chivu farà lo stesso, immergendo lo staff in uno studio quasi monastico sul pressing posizionale della Juve, sui sincronismi della coppia di mediani, e sull’aggressione feroce del resto dei bianconeri ... Scrive tuttosport.com

Chivu già pensa a Juve-Inter: la scelta su Calhanoglu - Con tutta probabilità, l’Inter che, alla ripresa del campionato, farà visita alla Juventus sarà identica o quasi a quella ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Imita Conte Scelta