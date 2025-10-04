Chivu non ha pace | snobba l’Inter e va alla Juve

Il mercato è ancora lontano, ma le dirigenze sono più attive che mai per affondare nuovi colpi in vista della prossima sessioni Anche se la prossima finestra di mercato aprirà soltanto a gennaio, i club di Serie A sono già attivi dietro le quinte, osservando con attenzione ogni dettaglio e valutando le mosse da compiere. Le società stanno lavorando in modo discreto ma costante, tra riunioni interne e contatti con agenti, per capire quali reparti rinforzare e se gli investimenti fatti in estate stanno dando i risultati sperati. In molti casi, il rendimento dei nuovi acquisti è già sotto esame, mentre in altri si guarda con attenzione a quei profili che potrebbero rappresentare un’occasione da cogliere al volo nei primi giorni del 2026. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

