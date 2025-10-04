Chivu Inter taglio netto con l’era Inzaghi | basta confort zone per i calciatori e la gestione dell’imprevedibilità diventa un fattore!
Inter News 24 Chivu Inter, taglio netto con l'era Inzaghi: basta confort zone per i calciatori, e la gestione dell'imprevedibilità diventa un punto di forza. L'era di Simone Inzaghi all' Inter era caratterizzata da una certa continuità e prevedibilità nelle scelte. Al contrario, Cristian Chivu, che ha preso le redini della squadra, ha deciso di rompere con questa tradizione, portando un cambiamento radicale nel modo di gestire il gruppo e la formazione. Un approccio più imprevedibile. Secondo il focus di Repubblica, uno degli aspetti più significativi del nuovo approccio di Chivu è la gestione dell'imprevedibilità.
Chivu: "Inter, non ho regole. Mischio le carte in allenamento, li voglio incazzati" - L' Inter si prepara a tornare in campo per la sesta giornata di Serie A: domani, sabato 4 ottobre, i nerazzurri ospiteranno la Cremonese a San Siro con calcio d'inizio alle ore 18.
Inter, Chivu conquista i tifosi col turnover: web in ansia per Thuram, lui fa chiarezza sull'infortunio - La scelta di Chivu di cambiare 7/11 dell'Inter che aveva giocato a Cagliari conquista i tifosi.