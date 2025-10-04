Chivu Inter | i cambiamenti nella squadra iniziano a farsi sentire | le novità sulla formazione nerazzurra

Inter News 24 Chivu Inter, i meccanismi impostati dal tecnico rumeno cominciano ad ingranare: il dato sulla formazione meneghina. Il lavoro di Cristian Chivu comincia a farsi vedere nell’ Inter. Il tecnico rumeno, dopo aver preso in mano una situazione complicata a seguito della delusione della scorsa stagione, sta apportando gradualmente i suoi cambiamenti e i suoi concetti. Quello che emerge è un approccio che cerca di mescolare disciplina, ma anche una dose di umanità e comprensione, come riportato oggi dal Corriere della Sera. Chivu, infatti, ha già avuto un impatto significativo sul gruppo, come testimoniato anche dalle parole di Dimarco, che ha recentemente rivelato il suo disappunto per i cambiamenti frequenti fatti da Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter: i cambiamenti nella squadra iniziano a farsi sentire: le novità sulla formazione nerazzurra

