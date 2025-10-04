Chivu Inter ancora troppo presto per valutare i progressi del tecnico in nerazzurro? Le ultime

Inter News 24 Chivu Inter, l’allenatore ha dato prova di sé in questo avvio di campionato, ma sarà sufficiente? Le considerazioni sul tecnico nerazzurro. Il lavoro di Cristian Chivu all’ Inter è focalizzato sul rimuovere le zone di comfort e combattere la routine per ritrovare l’energia che aveva contraddistinto la squadra nella scorsa stagione, quando la seconda stella e la Champions League sembravano a portata di mano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico non ha intenzione di stravolgere l’assetto della squadra, ma piuttosto di aggiungere nuovi elementi senza alterare completamente l’equilibrio raggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, ancora troppo presto per valutare i progressi del tecnico in nerazzurro? Le ultime

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Perché l’Inter di Chivu giocherà un’amichevole in Libia durante la sosta per le nazionali contro l’Atletico Madrid: che cos’è la Reconstruction Cup – FDRL Cup. - facebook.com Vai su Facebook

Mister Chivu in conferenza stampa #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X

Inter, Colonnese: “Akanji? Altro che Pavard! A Chivu fatto il funerale troppo presto” - Francesco Colonnese, ex calciatore dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Scrive msn.com

Colonnese: "A Chivu hanno fatto il funerale troppo presto. Akanji meglio di Pavard, di Esposito mi impressiona..." - E invece ha tirato dritto per la sua strada senza farsi influenzare dalle critiche e ora si iniziano a vedere ... Riporta msn.com