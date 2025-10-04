Chivu è già meglio di Inzaghi | il verdetto che infiamma i tifosi

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu meglio di Simone Inzaghi: il dibattito infiamma i tifosi dell’Inter. Le reazioni dopo l’inizio di stagione L’Inter di Cristian Chivu inizia a vincere e convincere. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League e, a San Siro contro la Cremonese, avranno la possibilità oggi di allungare la striscia fino alla sosta per le Nazionali. Chivu alla guida dell’Inter (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Si inizia a vedere anche qualche nuovo concetto del tecnico ex Parma. Chivu, dopo un avvio difficile, sta convincendo anche stampa e tifosi. Sandro Sabatini, negli scorsi giorni, si è espresso senza mezzi termini: “Per me Chivu è meglio di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

