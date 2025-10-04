Chivu a Inter Tv | I ragazzi stanno facendo un grande lavoro Rigori? Chiederò a lui di calciarli
Inter News 24 Chivu a Inter Tv. Il tecnico nei nerazzurri ha parlato alla tv di squadra dopo il successo per 4-1 contro la Cremonese. Il suo commento. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria per 4-1 contro la Cremonese a San Siro, un successo che consolida il momento positivo della squadra. Il tecnico rumeno ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, parlando anche del lavoro offensivo e della qualità degli attaccanti a sua disposizione. SULLA PARTITA E SULLA CREMONESE – «Intanto complimenti ai ragazzi perché stanno facendo un grande lavoro loro. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Inter-Cremonese, Chivu: "Noi dominanti, la squadra si è divertita" #SkySport #InterCremonese #Inter #Chivu #SerieA - X Vai su X
Chivu: "Inter, non ho regole. Mischio le carte in allenamento, li voglio incazzati" - facebook.com Vai su Facebook
Chivu a ITV : "Felice per Barella, cercava il gol da tempo. Inter seria e divertente, orgoglioso dei ragazzi" - Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 4- Da msn.com
Chivu a InterTV: “Chiedo ai ragazzi di tirare di più. Bonny? Abbiamo un pacchetto offensivo che…” - Sesto turno di campionato, l'Inter riceve al Meazza la Cremonese prima della pausa per gli impegni delle nazionali, Le dichiarazioni post partita ... Lo riporta msn.com