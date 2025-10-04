Inter News 24 Chivu a Inter Tv. Il tecnico nei nerazzurri ha parlato alla tv di squadra dopo il successo per 4-1 contro la Cremonese. Il suo commento. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria per 4-1 contro la Cremonese a San Siro, un successo che consolida il momento positivo della squadra. Il tecnico rumeno ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, parlando anche del lavoro offensivo e della qualità degli attaccanti a sua disposizione. SULLA PARTITA E SULLA CREMONESE – «Intanto complimenti ai ragazzi perché stanno facendo un grande lavoro loro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Inter Tv: «I ragazzi stanno facendo un grande lavoro. Rigori? Chiederò a lui di calciarli»