Chivu a Dazn | Contento del lavoro fatto da questo gruppo la perfezione non esiste e non la cerchiamo Dumfries? Fa bene ad essere inc****to Poi la battuta su Juve-Milan
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Cremonese, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria roboante ottenuta per 4 a 1 nel match valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L’ATTEGGIAMENTO E LA CATTIVERIA DELL’INTER, QUESTA SQUADRA HA ANCORA FAME. IL GOL SUBITO UNA MACCHIA SULLA PARTITA – « Per una volta mi prendo quello che di buono abbiamo fatto perché siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto, ci siamo divertiti, abbiamo avuto il piglio giusto, siamo stati aggressivi ma anche ordinati. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - dazn
Inter Chivu, tre amichevoli estive in diretta su DAZN: ecco dove e quando scenderanno in campo i nerazzurri
Chivu a DAZN: «Mercato aperto, puntiamo alla qualità. Difesa vecchia? Conta la motivazione»
Mkhitaryan a Dazn: «Testa diversa, Chivu ci aiuterà a crescere»
#Marotta a DAZN: "Scetticismo su #Chivu? Siamo abituati, abbiamo avuto coraggio. #SanSiro, ora inizia un percorso difficile" - X Vai su X
Dopo la vittoria per 2-0 dell’Inter sul campo del Cagliari, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi non solo sul campo. Il tecnico rumeno ha voluto sottolineare quanto la compattezza e la motivazione facciano la differenza ma soprattutto ha - facebook.com Vai su Facebook
Chivu a DAZN : "85' di qualità, pazienza per il gol subito. Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo la NFL" - Cristian Chivu parte dall'atteggiamento della sua squadra per commentare con DAZN Inter- Da fcinternews.it
Inter, Bonny: "Contento di aver aiutato la squadra. Ringrazio Chivu, mi dà fiducia ogni giorno" - L’ex attaccante del Parma si è messo in mostra con goal e assist e si è guadagnato la palma del migliore in campo. Scrive msn.com