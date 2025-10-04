Chiusure notturne sull’A9 tra Como e Chiasso anche dogana merci | date orari e deviazioni

Quicomo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull’autostrada A9 Lainate–ComoChiasso sono in programma lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza che comporteranno diverse chiusure notturne nel tratto tra Como e il confine con la Svizzera. Gli interventi interesseranno anche la dogana merci di Chiasso, con conseguenti deviazioni del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusure - notturne

Settimana di chiusure notturne sull’A4: limitazioni a Trezzo e Dalmine

A26 e lavori, nuove chiusure notturne

Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Valdichiana e Impruneta

chiusure notturne sull8217a9 comoConfine, sull’autostrada Como-Svizzera annunciata una settimana di chiusure notturne - Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: –dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ... Da comozero.it

A9 Lainate Como Chiasso: aggiornamento delle chiusure notturne - Chiasso, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie ... Segnala varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusure Notturne Sull8217a9 Como