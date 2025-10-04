Chiusura notturna dell’A14 tra Chieti Pescara ovest e Francavilla Pescara sud per lavori nelle gallerie

Sarà chiuso per una notte il tratto dell’autostrada A14 tra Chieti (Pescara ovest) e Francavilla (Pescara sud), in direzione Bari. L’interruzione è prevista dalle 22 di martedì 7 ottobre alle 6 di mercoledì 8 ottobre, per consentire interventi agli impianti della galleria Vaccari e lavori di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

