Chiusura della scuola primaria di Sala al Barro tutta la contrarietà dei genitori
Mamme e papà bocciano la scelta di chiudere la scuola primaria Don Milani di Sala al Barro. In una lettera inviata agli organi di informazione locali, i genitori dei bambini parlano di una fine annunciata (e voluta?) criticando in merito l'operato dell'amministrazione comunale di Galbiate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: chiusura - scuola
Chiusura del campo scuola e pellegrinaggio a Passo Fittanze per gli alpini
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025, pochi giorni alla chiusura: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 22 luglio alle 16:00
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025, pochi giorni alla chiusura: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 22 luglio alle 16:00
Galbiate. Chiusura della scuola primaria di Sala al Barro, il disappunto dei genitori https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/galbiate-chiusura-della-scuola-primaria-di-sala-al-barro-il-disappunto-dei-genitori/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Temporanea chiusura della Scuola secondaria Mameli di via Bligny e della Scuola primaria San Michele di via Redipuglia. Ordinanza sindacale n. 61/2025 per l'interruzione della erogazione idrica. In corso l’intervento delle squadre Abbanoa. #Cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Galbiate. Chiusura della scuola primaria di Sala al Barro, il disappunto dei genitori - I genitori sono convinti che la scuola, oggi inagibile, poteva essere salvata “L’amministrazione è rimasta ad osservare, lasciando scorrere l’acqua sotto i ponti oltre che nelle strutture scolastiche” ... Da msn.com
Benevento, la scuola Sala “va giù”: chiusa via Marmorale. Allo stadio lavori a step - Scatta il riassetto del traffico nella zona alta dove tra qualche giorno si renderà necessaria l’interdizione della circolazione dei ... Si legge su ilmattino.it