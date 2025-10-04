Chiusura della scuola primaria di Sala al Barro tutta la contrarietà dei genitori

Mamme e papà bocciano la scelta di chiudere la scuola primaria Don Milani di Sala al Barro. In una lettera inviata agli organi di informazione locali, i genitori dei bambini parlano di una fine annunciata (e voluta?) criticando in merito l'operato dell'amministrazione comunale di Galbiate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

