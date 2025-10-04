Chiusa la Comunità Montana della Lessinia | il Parco ne raccoglie l' eredità

Veronasera.it | 4 ott 2025

In Lessinia, una lunga storia si è chiusa. Dal 30 settembre scorso la Comunità Montana ha cessato definitivamente la propria attività, lasciando spazio a una nuova fase di gestione del territorio. Il processo di liquidazione, avviato nel 2021 dalla Regione, ha portato al trasferimento progressivo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

