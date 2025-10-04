Chiudono i caselli di Cassino Pontecorvo Ceprano e San Vittore | ecco quando
Sono previste diverse chiusure e limitazioni al traffico notturno nelle prossime settimane sulle principali arterie autostradali e stradali della Ciociaria, nell’ambito di lavori di manutenzione e messa in sicurezza.Le chiusure interesseranno le entrate e le uscite delle tratte autostradali nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: chiudono - caselli
A4, chiudono i caselli di Bergamo e Dalmine e il tratto Seriate-Grumello - X Vai su X
https://www.bergamotomorrow.it/2025/10/03/a4-chiudono-i-caselli-di-bergamo-e-dalmine-ecco-quando/ - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Sora, nella concattedrale di Cassino tutto pronto per celebrare l’Assunta - Entrano nel vivo nella chiesa concattedrale di Cassino (diocesi di Sora- Segnala agensir.it