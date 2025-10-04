Chiude per una notte il tratto di A14 Pescara ovest-Pescara sud

Ilpescara.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiude dalle 22 di martedì 7 ottobre alle 6 di mercoledì 8 ottobre, il tratto di A14 Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla in direzione Bari per consentire i lavori di piano di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Vaccari e di manutenzione degli impianti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

