Chiude per una notte il tratto di A14 Pescara ovest-Pescara sud
Chiude dalle 22 di martedì 7 ottobre alle 6 di mercoledì 8 ottobre, il tratto di A14 Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla in direzione Bari per consentire i lavori di piano di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Vaccari e di manutenzione degli impianti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
