China Open Errani e Paolini sono in finale a Pechino

Battute in due set (6-4 6-0) la taipanese Hsieh e la lettone Ostapenko. Ora sfideranno la giapponese Miyu Kasto e l’ungherese Fanny Stollar. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - China Open, Errani e Paolini sono in finale a Pechino

Errani-Paolini nella finale del doppio a Pechino. Oggi in campo Musetti e Sinner a Shanghai - Domani Errani e Paolini si giocheranno il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar, approdate all'ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova ... Secondo ansa.it

Errani e Paolini in finale nel doppio a Pechino: vittoria netta contro Hsieh ed Ostapenko - Jasmine Paolini e Sara Errani sono una vera e propria sicurezza nel doppio e co ... Si legge su tennisitaliano.it