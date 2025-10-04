China Open Errani e Paolini sono in finale a Pechino

Battute in due set (6-4 6-0) la taipanese Hsieh e la lettone Ostapenko. Ora sfideranno la giapponese Miyu Kasto e l’ungherese Fanny Stollar. 🔗 Leggi su Lastampa.it

