Chiesa di Santa Placida concessa alla Curia Arcivescovile per 50 anni
Il consiglio comunale di Capua ha approvato la concessione a titolo gratuito della Chiesa di Santa Placida alla Curia Arcivescovile della città per la durata di 50 anni, rinnovabili. La decisione, formalizzata nella seduta straordinaria del 22 luglio 2025, punta a garantire la conservazione e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: chiesa - santa
Ripresi dalle telecamere sulla cima della facciata della chiesa di Santa Croce
Concerto sul grand’organo F. Zanin alla Chiesa Santa Maria Maggiore
Santa messa in italiano alla chiesa anglicana Holy Cross a Palermo
SUPPLICA A SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO (da recitare il 1° Ottobre) Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, Dottore della Chiesa, che al nostro mondo stravolto dalla superbia hai mostrato "la via della piccolezza evangelica", insegnaci a dive - facebook.com Vai su Facebook