Chiariello | Modric non so se reggerà 90 minuti a partita Gli studi dicono che…

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista e noto tifoso napoletano, Umberto Chiariello ha voluto parlare del confronto tra De Bruyne e Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

chiariello modric non so se regger224 90 minuti a partita gli studi dicono che8230

© Pianetamilan.it - Chiariello: “Modric non so se reggerà 90 minuti a partita. Gli studi dicono che…”

In questa notizia si parla di: chiariello - modric

Chiariello: "Da uno studio che ho fatto il signor Modric negli ultimi 5 anni ha sempre giocato meno di 2000 minuti. Quest'anno dovrebbe giocare 90' a partita: non so se reggerà" - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio Crc e si è soffermato su Kevin De Bruyne e Luka Modric: "Non mi sta bene ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Chiariello Modric So Regger224