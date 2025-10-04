Chiariello lancia l’allarme | messaggio chiarissimo avvertito Conte

Umberto Chiariello ammonisce Conte e il Napoli: arriva un messaggio chiarissimo. Il Napoli scenderà in campo contro il Genoa per l’ultima gara prima della sosta. Il club azzurro è chiamato ad una vittoria che la porterebbe a restare nel gruppone di squadre in vetta alla Serie A, al momento condiviso con Milan, Roma e, momentaneamente, Inter. I ragazzi di Conte vengono da una vittoria non brillantissima, ma che ha offerto comunque risposte importanti come quella in Champions League contro lo Sporting. Adesso è il momento della continuità per confermare le proprie ambizioni. Chiariello: “Finora nessuna prova convincente in casa”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

